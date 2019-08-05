台中市長盧秀燕在臉書針對紙風車劇團發出五點聲明表示，「紙風車，我們歡迎都來不及，～化解誤會，一切以孩子為重」。（盧金足攝）

紙風車劇團在臉書宣布因「台中市政府不歡迎」取消本周六、日在西屯及豐原舉辦「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，未來紙風車公益演出將全數跳過台中，引起很多家長關切，暑假期待的紙風車演出無法欣賞，市長盧秀燕5日晚間在臉書發文表示，「紙風車，我們歡迎都來不及，～化解誤會，一切以孩子為重」。

盧秀燕在臉書發文，針對紙風車劇團來台中市公益演出，發生場地租借問題，引來綠營及很多家長關切，特別發出五點聲明表示，「紙風車，我們歡迎都來不及，～化解誤會，一切以孩子為重」。

1.紙風車劇團是以兒童劇表演，相當知名的文藝團體，秀燕曾多次觀賞紙風車劇團的優質演出，和許多市民朋友一樣，我們都非常喜歡及肯定，去年，秀燕也親自到場欣賞他們在台中國家歌劇院的精彩表演。

2.今年，台中市政府也早已邀定紙風車劇團在11月份時到台中演出，至今積極持續籌辦中。

3.紙風車劇團到台中演出，我們歡迎都來不及！但劇團在租借場地的過程中，可能跟政府及學校機關有溝通和認知上的落差，如果因此造成紙風車的誤解，絕對是我們有錯，處理上有不夠完善的地方，我們不會迴避，謹此致歉。

4.秀燕已責成教育局立即化解誤會，並且全力服務及協助紙風車劇團演出事宜，盼劇團能夠理解。

5.為了孩子們的笑容，也懇請少數人士樂見雙方圓滿，促成演出，避免火上加油，萬分感謝。

(中時 )