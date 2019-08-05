人民幣貶破7 美股開盤大跌 道瓊挫逾500點 22:512019/08/05 中時 楊明暐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國股市5日開盤跳水，道指開盤重挫逾500點，跌破26000點大關。 （圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸美貿易戰愈演愈烈，人民幣兌美元匯率跌破7元大關，大陸疑似藉此報復美國總統川普宣布對3000億美元陸貨加徵關稅，美國股市5日開盤跳水，道指開盤重挫逾500點，跌破26000點大關，跌幅近2％，標普500指數跌1.6％，那斯達克跌2.2％。 人民幣兌美元匯率5日貶至逾10年最低，在岸人民幣兌美元匯率貶至7.04元人民幣兌1美元，破7元大關。 專家認為，大陸似乎認為短期內與美國達成貿易協議無望，透過貨幣貶值提振出口，可以激怒川普。 (中時 ) #人民幣 #美國 #匯率 #美股 #道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》聯準會意外放鷹，美股跌逾1％ 08:192019/08/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會降息1碼，鮑爾：非降息周期開始 08:522019/08/01 財經 美國降息 投信看好美國企業債、新興債市與亞洲債市 14:042019/08/01 財經 美駐聯合國大使出爐！川普女金主上位 15:202019/08/01 國際 《美股掃瞄》川普拋出關稅震撼彈，美股續跌 08:192019/08/02 財經 在岸人民幣收盤貶393點 16:592019/08/02 財經 川普一句話 人幣再吹保7號角 04:092019/08/03 焦點新聞 降息＋徵稅 美元指數升破98 04:102019/08/05 焦點新聞 陸人行：7不是堤壩 更像水庫水位 11:242019/08/05 兩岸 人民幣匯率「破7」未來走勢如何？陸人行回應 11:132019/08/05 兩岸 國際熱門新聞 人民幣貶破7 美股開盤大跌 道瓊挫逾500點 - 國際 科學家發明蟑螂機器人：踏扁還能繼續爬 - 國際 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 槍擊案 川普譴責白人至上主義 - 國際 南韓批「安倍的戈培爾」 杯葛東京奧運 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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