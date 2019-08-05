陸美貿易戰愈演愈烈，人民幣兌美元匯率跌破7元大關，大陸疑似藉此報復美國總統川普宣布對3000億美元陸貨加徵關稅，美國股市5日開盤跳水，道指開盤重挫逾500點，跌破26000點大關，跌幅近2％，標普500指數跌1.6％，那斯達克跌2.2％。

人民幣兌美元匯率5日貶至逾10年最低，在岸人民幣兌美元匯率貶至7.04元人民幣兌1美元，破7元大關。

專家認為，大陸似乎認為短期內與美國達成貿易協議無望，透過貨幣貶值提振出口，可以激怒川普。

(中時 )

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