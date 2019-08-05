日本繼7月初強化管制3項關鍵電子材料出口南韓，8月2日又將南韓剔除在貿易優惠「白名單」外，引發雙方關係惡化。南韓《朝鮮日報》5日踢爆，日本經濟產業相世耕弘成正是上述政策的「幕後黑手」。日本民調則顯示，多達64％的日本民眾認為政府將南韓排除白名單是「適當」之舉，南韓則出現杯葛東京奧運會的聲浪。

世耕弘成正是2日發表內閣會議決定的官員。他說：「（今後）營造可以信任和對話的環境是南韓的責任。」對於南韓為報復日本，同樣宣布將日剔出白名單，他則表示：「韓方應冷靜應對。」

《朝鮮日報》報導，世耕弘成是日本首相安倍晉三親信。他自2005年起負責自民黨選舉戰略及宣傳工作，在日本政壇也被稱為「自民黨的戈培爾（二戰時期德國納粹宣傳部長）」或「安倍的戈培爾」。

安倍將於下月改組內閣，但世耕很可能留任。分析認為，即使被換掉，他也會憑著攻擊南韓立下的汗馬功勞，扮演更重要的角色。

日本TBS電視台民調顯示，64％的日本民眾對於政府將南韓從白名單除名「適當」，只有18％的人認為不妥。安倍內閣的支持率也較7月調查增加了1.4％，達60.1％。

南韓政府揚言採取對抗措施後，南韓公平交易委員會立刻對日本企業開罰。南韓民間先前就發起拒買日貨、拒赴日旅遊的活動，社群網站最近還出現杯葛東京奧運會的言論，連總統府網站也貼出出杯葛東奧的請願書。

南韓執政黨共同民主黨「日本經濟侵略對策特別委員會」委員長崔宰誠上月25日就在「首爾外信記者俱樂部」說，「不認定歷史、不率直謝罪的日本沒資格主辦奧運。」

(中時 )