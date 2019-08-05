余文樂發文回應香港三罷。（圖／翻攝自微博）

香港自6月初引爆的「反送中」示威運動持續延燒，今（5日）發動三罷（罷工、罷市、罷課）運動，對此，港星余文樂也發表看法，發文寫下「看到那麼多憤怒與暴力感到很痛心」，並發聲明駁斥網上被傳港獨的謠言。

近日有網友在微信發表文章，稱余文樂名下潮牌高階主管曾發表港獨言論，導致余文樂也被影響，遭指也是港獨人士，對此，工作室發聲明澄清是偏頗、不實及誹謗，並嚴正聲明：「余文樂從未支持港獨，也未曾發表任何言論或進行任何行為支持與港獨相關的任何活動」，盼外界停止傳播不實言論，同時也會保留法律追訴權。

隨後，余文樂即在微博轉發工作室聲明，並以簡體字發文：「香港最近發生了很多事，我作為一個土生土長的香港人，看到那麼多憤怒與暴力感到很痛心。一個人的立場不能代表他人，就像一小眾破壞秩序的人不能代表全部香港人。香港已經回歸22年了，香港是中國的一部份，我是中國人，這一點無需多言。我不認同也不支持所有違法的人與事，希望香港盡快恢復秩序。」

余文樂工作室聲明。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)