李姓男子與倪姓臉書換妻社團網友合謀，向倪收取500元「清潔費」，安排倪假冒他與女友嘿咻，李對女友下藥，假裝與女友睡覺，待女友藥性發作後，換倪上陣，結果女友發現，倪落荒而逃，台北地院判李、倪4年6月、1年10月，被害人日前申請被害犯罪補償，獲30萬元精神慰撫金，檢方將向李、倪追討30萬。

檢方調查，李、倪2人同為臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會(速速開團)」成員，李男在去年間於住處偷拍女友熟睡裸露下體的照片，去年3月17日下午4時以LINE傳給倪觀賞。

李男向倪男勸說，只要花500元清潔費就能假冒他和他女友嘿咻，倪男心動同意赴約，去年3月23日下午，李男先在女友的飲料內摻入少量FM2，2人即進房同睡，不久女友藥力發作，頭暈手腳無力，視線模糊而昏睡。

當天晚間6時30分許，倪男騎車到李男住處，李男開門讓倪進屋，並引導倪男先在客廳脫光衣物，全身赤裸躺在李男女友身旁，李則躺在一旁掩護，邱佯稱是李男，對她親吻、撫摸身體及胸部，甚至隔著她內褲磨蹭下體洩慾。

但因李男女友突然驚醒，發現是陌生男子，激烈反抗，高喊「不要」，並質問「你是誰」，倪男驚慌之餘，射精在她大腿及床單上後，連忙套上衣物隨即騎車逃逸。一旁的李男假裝不知發生何事，並陪同女友報警，警方調閱路口監視器畫面，發現倪騎機車身影，依據機車車號循線找到倪男。

倪男到案後，坦承犯案，並稱是李男設局，李男亦不否認，李男女友得知此事相當驚訝，由於檢警在被害女子體內檢出FM2成分，認定是李男下藥，北檢依加重強制性交未遂罪嫌起訴李、倪2人。

法官判李偷拍部分判刑4月，得易科罰金12萬元，另邀網友下藥性侵部分判4年6月。另倪判刑1年10月。被害人申請性侵犯罪被害補償40萬元，獲補償30萬元精神慰撫金，檢方將向李、倪追償。

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(中時 )