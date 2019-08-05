謝立功教授近日在臉書PO文，表示海洋大學法政學院，院長選舉結果不公不義，不尊重大學自治選舉結果，而他「拒當管中閔第二」。謝立功表示已向高等行政法院提出假處分。他要捍衛海大校園自治精神。

謝立功在臉書上PO出3張照片，貼文一開頭就強調，「拒當管中閔第二」，「大學自治與民主價值必須維護！立功今日向高等行政法院提出假處分....捍衛海大校園自治精神！」

據聯合報報導，謝立功要角逐海大海洋法律與政策學院院長遴選，拿到多數的教師同意票，但人事公告出來院長卻不是他。據了解，海大海洋法律與政策學院院長遴選，5月間組成院長遴選委員會。7月15日時，遴選委員會第三次會議，謝立功拿到7張同意票，1張不同意票。同時，對方候選人饒瑞正拿到3票同意，5票不同意。

遴選委員會在會議後把結果報給校長核定，最後遴選饒瑞正為院長。對此，謝立功3日向高等行政法院提出假處分，假處分內容是「海洋大學法政學院，院長選舉結果不公不義，不尊重大學自治選舉結果」，要求在院長行政處分爭訟確定前，暫停聘饒瑞正為院長。他並且PO出照片，表示要捍衛海大校園自治精神。

「拒當管中閔第二」！謝立功表示已向高等行政法院提出假處分，他要捍衛海大校園自治精神。（圖/翻攝自謝立功FB）

(中時電子報)