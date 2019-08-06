2020大選，台南第六選區從原第五選區仁德、歸仁、關廟、龍崎、永康區，變動為永康區畫入第四選區，新加入東區29里，尋求連任的現任立委王定宇本屆選舉拿下全國最高票，東區又是他昔日議員選區，地方長期扎根有成，被視為綠營強棒，藍營迄未推出人選迎戰，誰出面迎戰，值得關注。

台南第六選區主要集中在「南關線」，南關線素來有「民主聖地」之稱，更是民進黨創黨以來，第一個設立地方黨部的區域，從歷來的選舉經驗來分析，民進黨在這幾個區域一直坐擁穩定得票數，王定宇更在本屆立委選舉當中，拿下15萬3000多票、72.05％得票率，獲得壓倒性勝利，更是該屆選取第一高票。

王定宇選上立委之前是連任3屆的台南市議員，因常獲邀上電視政論節目針貶時事、論述清晰，而擁有高知名度，但他不只在電視露臉，更認真勤跑基層，地方大小事常見他衝現場，選民服務與問政成績單都深獲鄉親肯定，為爭取下屆連任，5月也已率先在東區成立服務處。

面對王定宇這位綠營強棒，第六選區被對手視為艱困選區，國民黨人選迄未拍板定案，今年初「韓流」發燒，一度傳出國民黨市議員王家貞、曾培雅有意參選，但謝龍介挑戰第二選區立委補選失利，對國民黨士氣不無影響。相較於民進黨早已做好準備，藍營確切人選仍無定論，藍營會否徵召強棒迎戰王定宇，藍營支持者都在引頸期盼。

(中時 )