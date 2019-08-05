美國總統川普今天痛批週末在德州和俄亥俄州造成29人遇害的重大槍擊案，認為這是「針對全人類的罪行」，他並呼籲所有美國人譴責白人至上主義。

川普在白宮發表談話說：「這種野蠻的屠殺案是對整個國家的攻擊，也是針對全人類的罪行。」

20個人3日早上在德州艾爾帕索市（El Paso）擁擠的沃爾瑪（Walmart）賣場購物時慘遭殺害，13個小時後又有9人在俄亥俄州岱頓鎮（Dayton）的夜店區被槍殺。川普表示，全美國對這兩起屠殺案呈現的「殘忍、仇恨、敵意、血腥和恐怖」同感憤慨。

川普指出：「艾爾帕索槍擊案的槍手在網路上貼出聲明，內容充滿種族仇恨。」

他又說：「我們全國應同聲譴責種族主義、偏執盲從和白人至上主義。必須要擊敗這些邪惡的思想。美國沒有仇恨容身之處。仇恨會扭曲心智，毀壞人心和毀滅心靈。」

川普也表示，他將下令制訂新法律，確保大規模屠殺案和仇恨犯罪的犯案者被判處死刑，並且迅遭處決。

(中時 )