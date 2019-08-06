運彩銷售數字驚人 世界排名衝到第6

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

國際彩券雜誌La Fleur發佈2018全球73個運彩發行機構的銷售排名，台灣運彩從第一屆的第13名躍升到第6名。La Fleur發佈的世界排名是依總銷售金額的大小排序，台灣的運動彩券隨著每年銷售的提升，世界排名也年年有所進步。

Worldwide-Lotteries-Ranked-by-Top-50-2018-Toto-Sales(台灣運彩提供)

台灣運彩第一屆發行的最後一年(2013)銷售149億，世界排名第13，第二屆台灣運彩接手發行的第一年適逢2014足球世界盃在巴西舉行，創下3倍的銷售成長(8億－＞24億)，加上第二季開始網路投注的推出，大家可以很方便地透過手機、平板及電腦即時投注，一舉把年銷售額推升到2字頭達240億，世界排名也一口氣躍升到第8名，大幅進步了5名。

年複合成長19%(台灣運彩提供)

客戶倍增下，第二年繼續攀升到282億，第三年在創新產品網球場中投注的增量下，再把年銷售推升到3字頭達312億，第四年遇有2017世界棒球經典賽，公益推出並號召大家一起來「買運彩 抽現金 助偏鄉」，將年銷售額往331億挺進。

銷售排名全球第8。(台灣運彩提供)

去年(第五年)再逢2018足球世界盃在俄羅斯舉行，複製巴西世界盃3倍成長的經驗，加碼議題行銷，與中華電信共同推出「裝MOD 買運彩 大獎跟著來」抽賓士汽車活動，獲得廣大迴響，銷售再創近3倍成長達70.5億，加上2018雅加達-巨港亞運廣大彩迷買運彩挺中華健兒，成功將年銷售額推上4字頭達436億，也把台灣運動彩券的世界排名一舉推升到第6名。

歷屆世足銷售(台灣運彩提供)

台灣運彩感謝彩迷對台灣運動的支持，因為每購買100元台灣運彩，就有10元自動挹注到「國家運動發展基金」，做為國家發展體育之用，「買運彩 看比賽 更精彩」的同時也可以「買運彩 助體育 增光彩」，利己又利人。

業績的增長有4個重要的成長動因。(台灣運彩提供)

(中時電子報)