鏟屎官、狗奴們的共同心聲就是，出門總放心不下家中的毛小孩，很多人會選擇裝設寵物攝影機，隨時監控之外，也可看看毛孩自己在家會做什麼事。美國一名妙齡女在租屋處裝設寵物監視器，誰知打開一看，竟然看到20歲的女室友逼自己的狗狗幫她口交！

住在布魯克林的24歲女子戈登伯格（Taylor Goldenberg）養了1隻毛小孩，是博美犬和柴犬的混種狗，取名科爾頓（Colton）。日前戈登伯格在租屋處裝設寵物監視器，誰知竟然錄到她20歲的室友慧（Danielle Hui）強迫科爾頓幫她口交。

震驚不已的戈登伯格立刻報警處理，慧辯稱自己當時有穿內衣內褲，整件事只是奇怪的意外，自己沒有因此獲得快感，還說自己絕不會故意進行「人獸交」。

目前慧已被法院判處無保釋放，即將搬出2人的租屋處。戈登伯格則向《紐約每日郵報（New York Daily News）》表示，她很慶幸自己和科爾頓都是安全的，並警告大家最好對室友保持一定的戒心。她還指出慧有心理問題，希望她能得到幫助。

(中時電子報)