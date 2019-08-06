3日美國德州邊界大城艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪連鎖超市遭遇槍擊，造成20人死亡，當中墨西哥公民死亡人數上修至7人，隨著愈來愈多證據指向槍手是針對拉丁裔移民進行的血腥屠殺，墨西哥人憤怒了，墨國政府表示不排除引渡槍手至墨西哥受審。

7名公民無端遭到德州槍手擊斃，墨西哥官方揚言將採取行動。

艾爾帕索一間沃爾瑪超市當地時間周六上午慘遭槍手血腥襲擊，造成20人死亡、26人受傷。由於艾爾帕索位於美國與墨西哥的邊界，案發當日又是周末，許多墨西哥公民跨越邊界到超市購物，因此槍擊事件也引發墨西哥社會關心。

墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）周六表示有3名墨國公民罹難，隔日罹難人數再上修至7人，另外有7公民受傷。《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，羅培茲歐布拉多周六指出這起攻擊事件是「社會分化的產物」，是部分特定人士才有的問題，試圖淡化美國政府應負的責任。

不過事件過後有關21歲白人男槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）身分的報導與消息逐漸浮出檯面，愈來愈多證據顯示槍手是針對特定族群犯案，一份疑似由庫魯休斯撰寫、案發前上傳到網路上的作案宣言「難以忽視的真相」指出，槍手很有可能對拉美裔的移民充滿仇恨，因此此次行動極有可能是衝著移民而來。

墨西哥官方對於該起槍擊案的態度也逐漸轉硬，墨國外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）周日推文指出，「墨西哥嚴厲拒絕及譴責這種野蠻行為，這種行動導致無辜墨西哥男女失去性命。」厄伯拉特揚言墨西哥將根據國際法採取行動。

儘管墨國官方至今尚未點名美國總統川普在這起槍擊中可能扮演的角色，他們已明確表示對美國反移民言論的擔心，羅培茲歐布拉多說，墨西哥不想要混淆美國總統大選，「但我們重申我們的信念，就是任何人都不應該用武力或煽動別人參與暴力的方式解決社會問題。」

厄伯拉特說將會要求墨國司法部長衡量控告槍手的可能性，另外也可能尋求引渡槍手至墨西哥受審，他說對墨西哥來說，「這個人就是個恐怖分子。」

報導指出，幾乎可以確定庫魯休斯在美國境內就會被審判，如果他被定罪，他就不可能被送到墨西哥，不過墨西哥仍可藉由司法途徑了解案件發展。

(中時電子報)