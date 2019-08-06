美國媒體《露天看台》評選出NBA聯盟23歲以下最有天分的球員榜單，奪得上賽季最佳新秀、效力於獨行俠的東契奇高居首席，今夏選秀會新科狀元郎錫安威廉森，雖然一場比賽都還沒打，但已直逼東契奇，位居第二席位。

目前20歲的東契奇，上賽季以菜鳥身分打出令人驚豔的一個球季，例行賽場均21.2分、7.8籃板、6.0助攻、1.1抄截，投籃命中率54.5%。

《露天看台》認為上賽季只不過東契奇的起步而已，他不但有出色的組織能力，還有準確的外線投籃，而且還經常在關鍵時刻建功，他的未來能達到什麼樣的高度無人能猜得到。

即便尚未在NBA舞台正式亮相，但《露天看台》預測威廉森將是繼安東尼戴維斯之後在新賽季成為全聯盟最具統治能力的球員，而最主要的原因就是威廉森在大學時期的籃板、助攻、抄截和阻攻都是過去10年新秀中最出色的球員，而他的真實投籃命中率更是1992-93賽季之後所有進入NBA新秀的最顛峰表現。

國王福克斯、塞爾提克塔圖、太陽布克、金塊賈瑪莫瑞、老鷹崔楊、灰熊傑倫傑克生」鵜鶘英格拉姆、雷霆亞力山德分居3-10名。

(中時電子報)