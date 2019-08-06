NBA專家阿爾德里奇近日在《The Athletic》回復球迷的提問時直言，雷霆留下保羅是毫無意義的事情，預計8月底前會把保羅交易出去，如同當年騎士送走厄文的情況。

里歐納德決定加盟快艇，緊接著保羅喬治要求雷霆將他交易治洛杉磯，韋斯布魯克則送到火箭，換回保羅之後，雷霆就徹底進入重整階段，即便一度傳出雷霆想要將保羅當作交易籌碼，且傳出保羅與湖人眉來眼去的時候，雷霆突然改變態度想要留人，而且還公布新賽季保羅的3號球衣背號。

面對球迷提問保羅是否會在新球季待在雷霆，阿爾德里奇回答說，「在我看來，雷霆留下保羅是沒有任何意義的，或許會等待一段時間，就像當初騎士把厄文送到塞爾提克一樣，月底前就會有交易消息。」

騎士在2017年遲至8月30日才與塞爾提克完成交易，再往前推的案例是2012年火箭從雷霆手中得到哈登，日期是10月27日，更早之前則是2003年獨行俠(當年是小牛)在8月18日從勇士那邊換來傑米森，替當時的西區的瘋狂軍備畫下句點。

(中時電子報)