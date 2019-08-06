聽到颱風來壓力巨大！韓國瑜：防範最高警戒（影/中天新聞）

高雄市長韓國瑜與副市長李四川接受網路媒體訪問，談到最近聽到颱風要撲台一消息，韓國瑜說，當了市長以後，他戒慎恐懼，進一步指出就算只是二級防設，他也要親自坐鎮，馬虎不得。

高雄市長韓國瑜副市長李四川接受氣象達人彭啟明「彭博士觀風向」節目專訪，主持人考他快問快答，像是有關「災害應變防災中心設置指揮官、開設防災應變中心單位」…等的相關問題，韓國瑜不假思索全都答對。

韓國瑜也在節目中表示，小時候過年跟放颱風假的時候很開心，現在當了市長以後，談到上任200多天，韓國瑜表示市府團隊做的很多，但不能因此滿足，因為市民要的是更好更多。一聽到有颱風後，眉頭就皺起來了，壓力非常巨大。尤其這週又有颱風可能撲台的消息，韓國瑜更是全面警戒，表示會把防範提高到最高警戒，會不排除本人進駐防災應變中心，對於天然災害絕對是非常戒慎恐懼地在處理。

對此，網友表示，「颱風來不來並不可怕，最怕的是闇黑政治蟑螂群起而攻，嚇死人了！」、「颱風要來了，1450們都超嗨的，等著看高雄市政府的好戲」、「市長加油還有李四川副市長加油」、「天災沒有人能全然控制」、「親力親為啊！上樹！下水道」。

(中時電子報)