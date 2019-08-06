柯文哲今創黨 郭台銘幕僚將出席祝賀 00:292019/08/06 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲1日宣布籌組政黨，今（6）日將舉辦創黨大會，前鴻海董事長郭台銘的態度受到外界關注，郭台銘幕僚劉宥彤昨（5）日晚間在Line媒體群組表示，她中午12:00會至柯文哲市長組黨大會祝賀，但郭台銘先生沒有公開行程。 自國民黨總統初選結束後，郭台銘與柯文哲是否合作，成了外界關注的焦點。 郭台銘的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨（5）日晚間在Line媒體群組表示，她中午12:00會至柯文哲市長組黨大會祝賀，但郭台銘先生則沒有公開行程。 (中時電子報) #2020大選 #郭台銘 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 柯文哲組黨 董智森笑稱逢鬼門開 00:082019/08/02 政治 郭身價難測 光鴻海股息年收50億 04:102019/08/02 政治要聞 只有韓國瑜能說服郭台銘 04:102019/08/02 時論廣場 劉宥彤推測 郭應不會出席台民黨創黨大會 16:012019/08/02 政治 郭不出席台民黨創黨大會 04:102019/08/03 政治要聞 郭柯談合作？ 郭幕僚：郭台銘將送花祝賀柯P組黨 00:132019/08/04 政治 柯文哲組黨的真正原因 04:102019/08/05 時論廣場 柯文哲到板橋 葉元之：看出有實力還是虛胖 14:122019/08/05 政治 蔡身邊人都貪污？林鶴明稱柯應向他們道歉！ 15:322019/08/05 政治 政治熱門新聞 郭董親筆聲明 黃暐瀚直言小英穩了 - 政治 扁斷言民進黨2020 昔扁迷傻眼：快關回去！ - 政治 一芳水果茶臉書 湧入逾千筆留言 - 政治 網諷「爛瑜衝樹」半個月後 韓國瑜反應竟是⋯ - 政治 刺客軍團成型！韓陣營四大金釵到位 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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