台北市長柯文哲1日宣布籌組政黨，今（6）日將舉辦創黨大會，前鴻海董事長郭台銘的態度受到外界關注，郭台銘幕僚劉宥彤昨（5）日晚間在Line媒體群組表示，她中午12:00會至柯文哲市長組黨大會祝賀，但郭台銘先生沒有公開行程。

自國民黨總統初選結束後，郭台銘與柯文哲是否合作，成了外界關注的焦點。

郭台銘的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨（5）日晚間在Line媒體群組表示，她中午12:00會至柯文哲市長組黨大會祝賀，但郭台銘先生則沒有公開行程。

(中時電子報)