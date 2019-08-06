新光三越台北南西店即日起至11日舉辦「美肌時代 秋季化妝品節」，聚焦的秋冬趨勢為自然美肌妝感、及眼部、脣部彩妝，推出打造天然美肌、美妍新調色以及脣萃新玩美的秋季新品，最低38折起。

新光三越台北南西店「benefit 5色眼影盤+完美特霧眼線液精緻瓶」，原價2530元、38折特價960元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店「benefit 5色眼影盤+完美特霧眼線液精緻瓶」，原價2530元、38折特價960元。（新光三越提供）

此外，還與肌膚之鑰、Jo Malone、Dior、雅詩蘭黛、蘭蔻、MAC、歐舒丹、DARPHIN、CLINIQUE、GUERLAIN、CLARINS等超過11家美妝品牌推出「大明星化妝間」活動，提供保養、彩妝及香氛活動，讓VIP能搶先體驗美妝秋季新品。

新光三越台北南西店「YSL奢華緞面脣膏限量鉚釘版」，1280元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店「YSL奢華緞面脣膏限量鉚釘版」，1280元。（新光三越提供）

(中時 )

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