新光三越南西店大明星化妝間 秋化新品搶先體驗 01:462019/08/06 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越台北南西店即日起至11日舉辦「美肌時代 秋季化妝品節」，聚焦的秋冬趨勢為自然美肌妝感、及眼部、脣部彩妝，推出打造天然美肌、美妍新調色以及脣萃新玩美的秋季新品，最低38折起。 新光三越台北南西店「benefit 5色眼影盤+完美特霧眼線液精緻瓶」，原價2530元、38折特價960元。（新光三越提供） 此外，還與肌膚之鑰、Jo Malone、Dior、雅詩蘭黛、蘭蔻、MAC、歐舒丹、DARPHIN、CLINIQUE、GUERLAIN、CLARINS等超過11家美妝品牌推出「大明星化妝間」活動，提供保養、彩妝及香氛活動，讓VIP能搶先體驗美妝秋季新品。 新光三越台北南西店「YSL奢華緞面脣膏限量鉚釘版」，1280元。（新光三越提供） (中時 ) # 新光三越南西店 #美妝 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 情人節快來騷動了!唐綺陽曝4星座愛情別做... - 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 - 生活 衝向第3高 威力彩下期頭獎18.2億元 - 生活 聽颱風來…壓力大!韓國瑜這樣準備 - 生活 酒駕新法上路後 民眾棄機車改騎電動車或腳踏車 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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