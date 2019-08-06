台視、東森《男神時代》上週收視0.73創新高，讓4日才舉辦完粉絲見面會的演員們，聽到收視再度飆升，有如打了強心針，開心表示辛苦拍攝都有了成果。收視最高點落在謝佳見發現葉星辰在自己身邊時才能安然入睡，想到女方便心動微笑的劇情，收視飆升至1.08。得知收視創下新高，謝佳見直呼感動：「很感謝觀眾的喜歡和支持，這也是鼓勵我們繼續前進的動力。我自己也非常喜歡這幾場戲，覺得這種曖昧、卻又不敢表達的情節，會讓人心中有種癢癢的感覺，期待劇情會如何發展。」

謝佳見跟葉星辰劇中互動逗趣。（東森）

葉星辰也透露：「其實我都會在PTT潛水看網友的討論，有時候很緊張他們會說什麼，而且他們簡直是名偵探觀察超細微的，還有很多不同的見解很有趣！」她也感謝觀眾的喜愛跟支持，並透露後面劇情更加精采，還會有不同支線故事的出現。

夏語心醉邀劉書宏再開房間。（東森）

劇中另一對夏語心跟劉書宏則是超展開，先是夏語心再次喝醉，找上劉書宏質問「不然我們再去開一次房間，把衣服都脫光光啊？」轉身發現有一堆媒體在現場，她才驚覺自己把兩人的過去爆個精光。這超勁爆的橋段也讓收視衝到1.03，創下該集的收視第二高點，網友爆笑直呼「趙曉溫喝醉超ㄎ一ㄤ」、「笑死了一秒酒醒」、「姦情被發現哈哈」。

夏語心劇中收到會跳舞的羊駝娃娃，引網友爆笑熱搜。（東森）

劇中劉書宏送給夏語心一隻會跳舞轉頭的羊駝娃娃，暗喻她初見面時喝醉亂舞的糗態，也讓網友笑翻狂問「羊駝哪裡買」。夏語心笑說：「其實我自己都超想買那隻羊駝娃娃，覺得竟然有這麼像我、適合我的娃娃實在太意外。」她還說現在大家都不叫她趙曉溫，直接幫她取名「羊駝」新綽號。

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(中時 )