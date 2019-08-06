伊林娛樂酷帥男星陳信維日前主演電視劇《90後的我們》打開知名度，他近日與同門的甜心師妹陳敬宣首度合作，拍攝女團「Juccy」的新歌MV〈沒有你我也可以很好〉，2人在MV中飾演交往7年情侶，一個185公分、一個160的帥哥美女組合被封「最萌身高差CP」。不過兩人私下都笑說，因為認識太久了，對方不是自己的菜！

陳信維表示，他私下喜歡可愛的女生，「雖然敬宣也可愛，但我們認識很久了，比較沒有愛情的感覺啦」。他坦言之前沒有看過陳敬宣的作品，但知道她一直有在拍戲，「當天拍攝完，我確實被她驚豔到，因為是沒有腳本的，導演只會給指令，但她的情緒可以說來就來，給我的能量很夠，我也會給她一樣的反饋。演員本來就需要一個很棒的對手，她真的很棒」。

陳敬宣也笑說，她從一進公司就認識陳信維了，很欣賞他的音樂才華，因為認識很久了，相處也很像大哥哥，所以目前沒有聯想到感情的方面，但這次能跟他合作、更認識彼此讓她非常的開心

陳信維、陳敬宣外型登對演情侶。（伊林娛樂）

對於即將到來的七夕情人節，陳信維說，他其實不喜歡過節，連生日也沒有特別過，過節大多是跟很好的朋友或家人一起吃飯。陳敬宣說自己跟情人節很無緣，不是有工作，就是對方有事情，她通常都是跟好朋友一起過節，「我曾跟朋友在旅館辦派對，買一堆氣球布置整個房間，還有蛋糕，覺得自己跟朋友過情人節也很好玩。」她覺得浪漫這種事交給男生來，但是其實她也時常給男友驚喜，「我曾經偷偷幫之前的男友布置家裡，還特地跟我奶奶學了幾道菜，親手做給他吃。」

她透露高中時，談戀愛什麼都以男友為主，總是男友最大，「我當時是跟學長在一起，每天上學時都會幫他買早餐，送到他教室樓層的樓梯口。」

兩人在MV中飾演情侶，有一起煮飯、吃飯、照顧對方、放煙火、叫男生起床等浪漫劇情，但因陳信維難擋七年之癢劈腿，一場2人在雨中大吵的淋雨戲，為了捕捉各個角度和畫面完美，陳敬宣連賞了陳信維3、4次巴掌，因入戲而瞪大眼睛的陳敬宣，隱形眼鏡還被人造雨水沖掉，最後幾幕都是在模糊的視線中和陳信維對戲。

淋雨戲結束後，陳信維說，「敬宣真的給我很多能量，真的很像情侶吵架，她就像一個正在ㄏㄨㄢ的女朋友！」

片中煙火戲看似浪漫甜蜜，其實陳敬宣最怕火，硬著頭皮上，她連打火機都不敢用，剛好劇情要呈現情侶打鬧情節，陳信維便拿著煙火棒揮舞，陳敬宣是真的被嚇到大叫，完全是真實情緒呈現。

陳信維、陳敬宣大雨中吵架。（伊林娛樂提供）

陳敬宣其實超怕拿煙火。（伊林娛樂）

(中時 )