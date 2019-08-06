想到府城台南，許多人會想到牛肉湯！產地直送的新鮮溫體牛肉，佐以慢火細熬出各具風味的湯頭最令人驚艷。然事實上，台南的美味也不只如此！這週四是一年一度父親節，台南老爺行旅也甘粹餐廳從8月6日起至8月底，限定推出重達20盎司的「碳烤戰斧牛佐油封蒜味馬鈴薯」搭配精選河谷紅酒！歡迎和爸爸一起大吃過癮！

一年一度的父親節即將來臨，有別於母親節的溫馨氣息，老爸的節日就該來點霸氣大人味！甘粹餐廳8月6日起至8月底前，以犒賞男子漢為主題，限定推出重達20盎司的「碳烤戰斧牛佐油封蒜味馬鈴薯」搭配精選河谷紅酒優惠價！能夠盡情的大口吃肉、品酌紅酒；活動期間更加碼祭出價值萬元的家庭客房抽獎活動，中獎者更能夠在住宿期間免費駕乘知名休旅車到處玩，讓孝親無極限。

比起母親節的普天歡慶，父親節的聲量雖微弱不少，但鐵漢般的老爸們肯定對於過節是一樣的期待；因此，甘粹餐廳特別延續本季「肉食主義」主題加碼再升級，引進比臉還大的巨型戰斧牛，犒賞勞苦功高的一家之主們。

美味焦點《碳烤戰斧牛佐油封蒜味馬鈴薯-雙人分享餐》嚴選美國Choice等級牛肋眼部位，搭配迷迭香、蒜頭、橄欖油醃漬入味後，香煎至外酥內嫩，入口時瀰漫的清新香草味，佐上香氣濃郁的河谷紅酒，吮指的美味不僅犒賞老爸，全家大小都能呷好料；8月10日及8月11日期間用餐，更加碼贈送親子都瘋狂的HYUNDAI紙雕車體驗活動。

【台南老爺行旅】家庭客房。（圖取自台南老爺行旅官網）

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(中時電子報)