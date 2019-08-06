香港民眾昨（5日）發動罷工、罷市及罷課「全港三罷」及「地鐵不合作運動」，全港陷於癱瘓。各區持續有警署被圍及被破壞。昨晚深夜11時，大批身穿藍衣和白衣、手持木棍等武器的大漢，突然從川龍街跑出沙咀道並追打黑衣示威者，示威者見狀以武器還擊，造成多人受傷。今（6日）約百名防暴警及速龍小隊連同裝甲車到旺角警署集結，沿彌敦道推進，是香港警方首次出動裝甲車

綜合港媒報導，香港民眾昨日發起罷工罷課罷市等三罷行動，陸續癱瘓多條地鐵線及主要道路通車。下午1時起，在包括金鐘、旺角、沙田、大埔、屯門、荃灣和黃大仙等7區舉行罷工集會。

香港九新界昨晚有示威者與警方爆發激烈衝突，其後在北角及荃灣先後有人被身穿白衣及藍衣人士襲擊。晚上近11時，一批白衣人士涉嫌追打身穿黑衣的人士，雙方爆發毆鬥，警員接報到場，現場多人受傷，連忙將傷者送院治理。

今日凌晨2時左右，約百名防暴警及速龍小隊連同裝甲車到旺角警署集結，沿彌敦道推進，這是香港警方首次出動裝甲車。

香港罷工、示威除引發社會衝突，連帶經濟面也受影響！再加上陸美貿易戰等因素打擊市場情緒，港股持續下挫。MSCI香港指數昨出現連續第9天下跌，跌幅2.5％，成為1997年回歸以來最長跌勢。

(中時電子報)