古曜威將於8月17日展開MyLove巡迴演唱會，第一站將於台北花漾展演開跑，在演唱會即將開演前夕，古曜威收到許多粉絲私密訊息，他得知了許多粉絲因為家境的緣故，無法負擔演唱會門票，在他與經紀公司討論後，古曜威決定自己掏腰包購買門票，邀請無法負擔演唱會門票的粉絲們，讓大家都能在8月17日當天與他見面。

古曜威也在粉絲團發文，「在這告訴古寶們：最近收到一些古寶們的訊息，許多人可能是單親，或沒有父母陪伴，也可能是經濟上比較有負擔…因此我與公司討論後…如果你是家境上或經濟上，無法負擔演唱會門票的人，不用擔心或害怕看不到。古古決定自掏腰包，我會花自己的錢，買票邀請你們來看。」感動許多粉絲。經紀公司透露：「古曜威本身很關心他的每一位粉絲，近期得知許多粉絲因為經濟關係無法到場看演唱會，十分的難過，因此他個人決定自己買票，邀請粉絲前往觀看。」

(中時 )