AKB48 Team TP日前發行第二張最新單曲《TTP Festival》，獲得佳績，所屬好言娛樂公司酬謝歌迷，特別辦了三場快閃活動，在西門町紅樓廣場、華山藝文中心大草原區、華納威秀廣場，12位成員一字排開，超級吸睛，頂著36度的高溫在陽光下唱跳新歌，造成騷動，大家都被AKB48 Team TP的青春無敵所融化，粉絲也頂著大太陽拿著加油牌為自己心儀的女神加油打氣，三場快閃活動共15分鐘粗估圈粉2000人。

團員于馨說：「三場下來也有發現除了粉絲之外，在附近的人也有來關注我們的表演，尤其是在信義商圈的時候真的很多人，在車上看到的時候覺得很驚訝。也有聽到有人在喊是AKB48欸，頓時覺得有點飄飄然的幸福感。」而她們紛紛開始討論計畫下次的快閃行動，品涵提到曾經看過一個變裝快閃，萬聖節時在日本涉谷大家都會變裝走上街頭，「有些熱血的人就會變裝在街頭跳舞快閃，我覺得很厲害也很吸引人目光，如果下次再辦快閃動我也想要試試看萬聖節變裝。」

(中時 )