◎中國時報

● 台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨今（6）日舉行創黨大會，將出任黨主席的柯P空戰力無人能及，在創黨前夕的起手式，槍口直接瞄準蔡英文總統，嗆蔡「把國家搞成這樣」，更捶桌怒罵「小英旁邊每個都貪汙」。總統府要求柯道歉，他再補一槍反問，「慶富案、兆豐案都辦到哪裡去？要道歉甚麼？」

香港昨大罷工，示威浪潮加劇社會動盪，再加上陸美貿易戰等因素打擊市場情緒，港股持續下挫。MSCI香港指數昨出現連續第9天下跌，跌幅2.5％，成為1997年回歸以來最長跌勢，地產、零售及賭場股首當其衝。財政司長陳茂波並示警，香港第2季的投資情況下跌兩位數，屬十幾年來最嚴重的情況，「香港經濟已失去動能」。

● 慶富案爭議許久、醜聞不斷，高雄銀行替慶富做獵雷艦的履約金保證，被視為點燃慶富案的第一把火，市長韓國瑜5月在議會總質詢時強調已簽准該案移送。高雄地檢署5日表示，市府函送公文上僅寫「移請貴署參偵」並附上一疊參考資料。該案將交由黑金組檢察官參考，釐清高銀有無涉及其他不法情事。

● 慶富造船獵雷艦案，因為陳慶男父子遊走藍綠之間，橫跨扁、馬、蔡3朝，牽連的範圍從高雄巿政府到總統府，但是從招標、詐貸、海軍撥款到興達港土地等多項爭議，檢方最後偵結時，卻無任何官員起訴，堪稱超完美切割。

◎旺報

● 受到上周美國總統川普宣布9月起對大陸加徵關稅等因素影響，在岸、離岸人民幣兌美元匯率5日雙雙「貶破7」，創下人民幣歷史紀錄。其中在岸人民幣開盤不久隨即貶破7元、盤中最大跌幅一度超過千點，最後收在7.0352，貶值936點；離岸人民幣到晚間6點，也開出價位7.0813，較上午9點貶值高達1055點。

● 人民幣匯率5日一開盤，在岸、離岸即期匯率雙雙貶「破7」，震盪市場。從上周美國總統川普放話進一步加徵關稅後，本周人民幣開盤隨即重貶，不難看出在中美貿易戰等待協商之際，大陸也揮出重拳反擊，以貨幣戰還以顏色。觀察5日人民幣中間價大幅下調229多點，突破6.90關卡報6.9225，連外匯交易員都說，官方釋出的訊號太明顯。

● 5日亞洲股匯市大動盪，在岸、離岸人民幣對美元匯率均貶破7大關，新台幣、韓元也跟進大跌，只有日圓因避險需求增加而大幅升值；港股、韓股、菲律賓以及印尼股市跌幅均超過2.5%；日股、陸股以及澳洲等亞股跌幅都在1.5%以上，台股跌幅也超過1%。

● 人民幣兌美元匯率5日上午跌破7，引起市場高度關注。對在大陸及在台灣的各產業廠商進出口影響，專家認為，目前貶值減輕在陸台商的出口壓力，「算是好事」，但台灣本地業者卻可能引發產品不利出口到大陸的衝擊。還有專家指出，雖對在陸台商出口有利，但相對部分業者進口原物料成本恐將上升。

◎工商時報

● 在美國總統川普喊出升高對中國的關稅大戰火力後，全球股市遭到空襲應聲全倒，周一災情持續擴大，日本與韓國大盤跌幅均逾1.7％，亞股重挫2.5％創10個月來單日最大跌幅；歐美股市全面開低，美股三大指數盤中跌幅2％，歐股短短兩個交易日已暴跌4.5％。

●美國總統川普威脅把加徵關稅範圍擴大至幾乎所有中國輸美產品後，中國人民銀行在隨後的第一個交易日（5日），放手讓人民幣兌美元「破7」，突破重要心理關口。人民幣的貶值將加劇中美貿易爭端。外電引述專家表示，「全球貨幣戰爭毫無疑問已經到來。」

●中美貿易戰火狂燒，人民幣對美元跌破人民幣7元大關，新台幣5日開盤後也連過三關，貶至31.6元價位，盤中一度慘摔2.74角，匯市更爆出逾十年、史上第七巨量的32.425億美元，收在31.628元的逾30個月新低，單日重貶2.52角則是逾37個月單日最大跌幅。

●外傳陸方將自9月起全面停止「小三通」，進一步引發業者憂慮，金、馬、澎離岸免稅商場業績恐大受衝擊。官方雖稍後澄清應為空穴來風，但隨著大陸藉觀光對台灣施壓的力度持續加強，無論「小三通」有沒有全面禁止，大陸已禁赴台自由行，理當包括「台澎金馬」，多數業者早已心裡有譜。

(中時電子報)