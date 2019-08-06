這週三（8月7日）就是情人節了！計畫好要和心愛另一半到哪度節呢！來東區走走吧！誠品敦南店推出「週末看電影」系列活動，8/7-8/10晚間7點精選浪漫滿分的情人必看片單，包括緣繫18年被奉為永垂不朽愛情經典的《愛在黎明破曉時》和《愛在日落巴黎時》，還有日本動畫家新海誠執導電影《你的名字》等！也別忘了 再到敦南「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」特展前留下浪漫合影。

誠品「典藏敦南」首部曲「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」特展引起熱烈回響，各式藝文展演活動也週週不間斷。除了8/7首週連3日放映情人節特映電影，誠品敦南店與CinemaWorld 世界影城電影頻道合作的「週末看電影」，8/16起每週五、六晚間7點1樓大廳也上映親情、美食、音樂等主題式經典強片，包括歌舞浪漫喜劇《樂來越愛你》、席捲全球的歌舞電影《紅磨坊》及賣座動畫電影《神偷奶爸》、《料理鼠王》、《天外奇蹟》等，適合三五好友一起觀影重返回經典時刻。

有最狂街拍美食稱號的丹麥百年熱狗堡「Tulip TimeOut」，經典招牌逾15公分巨無霸熱狗堡為必嘗單品l 8月9日-10日、8月16日-17日誠品敦南店。（圖取自「迷誠品」官網）

約會少不了餐點，每週五、六13點至21點誠品敦南「城市小廚快餐車」由美食人氣王輪番上陣，有最狂街拍美食稱號的丹麥百年熱狗堡「TimeOut」，招牌逾18公分巨無霸雷神索爾熱狗堡為必嘗單品。

曾獲世界甜麵包冠軍的「Just in bakery」，紅蘿蔔、網球等可愛造型讓人驚豔；還有堅持不用泡打粉的雞蛋糕「Get&go」，創新研發鹹甜起酥、有機玫瑰等口味，更與「一事製菓」帶來夏日超人氣不能再完美檸檬塔、靜岡抹茶柚子塔、天堂般的檸檬芒果塔等驚喜。

「誠品R79」也喜迎兩週年，近年詩集創作席捲文學圈，年輕讀者也瘋迷，8/1起全台最長地下書街誠品R79推出【匯流在字與川之間，我們讀詩】詩句創作展，不僅邀請讀者一同創作，還可體驗專屬瓶中信活版印刷，今年七夕用鉛字傳情更有溫度！

於誠品R79黑膠市集當日單筆消費不限金額，或於8月1日-8月31日出示身分證字號含8或7或獅子座之讀者，贈活版印刷兌換券乙張，可印製專屬瓶中信。（圖取自「迷誠品」官網）

體驗100種活版印刷玩法，也是誠品R79的一大特色。於誠品R79黑膠市集當日單筆消費不限金額，或於8/1-8/31出示身分證字號含8或7或獅子座之讀者（需出示身分證件），贈活版印刷兌換券乙張，可印製專屬瓶中信。

(中時電子報)