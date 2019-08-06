南韓軍方聯合參謀總部公布，北韓6日凌晨從西南方的黄海南道朝日本海發射兩枚發射體。

南韓軍方與美國軍方正在分析、蒐集詳細的情報中，日本防衛省確認對日本沒造成影響。

北韓自7月25日從東部的元山附近朝日本海發射疑似短程彈道飛彈的發射體之後，接連於7月31日8月2日發射發射體。美韓軍方已加強警戒、監視。

美韓5日起舉行聯合軍演，北韓對此強烈反彈，故不理會聯合國安理會的決議而強行發射發射體，似有意想藉此牽制美韓。

(中時 )