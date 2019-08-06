北韓凌晨再射2枚發射體 似抗議美韓軍演 07:552019/08/06 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓軍方聯合參謀總部公布，北韓6日凌晨從西南方的黄海南道朝日本海發射兩枚發射體。 南韓軍方與美國軍方正在分析、蒐集詳細的情報中，日本防衛省確認對日本沒造成影響。 北韓自7月25日從東部的元山附近朝日本海發射疑似短程彈道飛彈的發射體之後，接連於7月31日8月2日發射發射體。美韓軍方已加強警戒、監視。 美韓5日起舉行聯合軍演，北韓對此強烈反彈，故不理會聯合國安理會的決議而強行發射發射體，似有意想藉此牽制美韓。 (中時 ) #軍方 #美韓 #北韓 #7月 #日本海 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》南亞科7月營收創今年新高，月增12％ 15:062019/08/05 財經 《業績-半導體》穩懋7月營收創新高，Q3營收估季增30％ 15:062019/08/05 財經 慧洋7月每股稅前盈餘0.1元 累計前7個月2.28元 15:342019/08/05 財經 貿易事業挹注 特力7月營收雙增 18:312019/08/05 財經 松果購物7月營收2,769萬元 創新高 18:312019/08/05 財經 穩懋7月營收20.05億元 歷史新高 19:382019/08/05 財經 亞德客7月營收 13.35億元 20:112019/08/05 財經 晶睿7月營收5.08億元 今年次低 20:202019/08/05 財經 傳大客戶沒下單 美律7月營收失色 22:082019/08/05 財經 《業績-其他電子》鴻海7月營收續雙升，與前7月齊登同期高 07:442019/08/06 財經 國際熱門新聞 7無辜公民命喪德州槍擊 這國怒了 - 國際 打紅了眼 川普與陸貿易戰失控 - 時事 報復美增關稅 陸宣布暫停購買美農產品 - 時事 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 為引領自貿 上海自貿區零關稅 影響香港地位 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。