桃園市學生在7項國際性賽會奪下16金12銀5銅，市長鄭文燦5日親頒獎座和1至3萬元獎勵金給50位選手共132萬元。（蔡依珍攝）

桃園市學生在7項國際性賽會奪下16金12銀5銅，市長鄭文燦5日親頒獎座和1至3萬元獎勵金給50位選手共132萬元。（蔡依珍攝）

桃園市學生在7項國際性賽會奪下16金12銀5銅，市長鄭文燦5日親頒獎座和1至3萬元獎勵金給50位選手共132萬元，其中潘奎恩及潘奎安兄弟檔，不畏外國選手高他們一個頭，以近身戰雙雙勇奪世界中學生技擊跆拳道金牌，靦腆笑言要以奧運為目標。

潘奎恩及潘奎安是阿美族兄弟檔，就讀平鎮高中的哥哥潘奎恩本來練田徑，因手長腳長的身材優勢，被延攬進跆拳道，雖然國二才起步，但勤能補拙讓他在隔年全中運就摘金，180公分的他在台灣占盡優勢，但到國外卻「矮人一截」，潘奎恩說冠亞軍賽遇到200公分長人巴西選手，身處劣勢只能改變戰術，以近身戰趁隙進攻，順利奪金。

弟弟潘奎安也跟隨著哥哥腳步小六開始加入訓練，獲選2019亞青最年輕國手，這次在2019世界中學生技擊跆拳道冠亞軍賽，同樣遇上巴西長人，卻因4強賽右手腕遭對手踢中致骨膜受傷，右手腫成2倍大、完全無法動彈，連教練都跟他說「不行就棄權」，他發揮運動家精神忍住疼痛力拼，在場上靈活閃躲、移動，「撐到最後一秒」也拿下金牌。

昨表揚包括2019年烏法國際少年運動會18位選手在田徑、游泳及柔道勇奪8金6銀2銅、南崁高中男子手球隊在西班牙托利雷亞諾國際青年手球錦標賽勇奪冠軍，其他還有2019年世界中學生游泳錦標賽、2019年世界中學生技擊類錦標賽、2019IMG世界業餘青少年高爾夫錦標賽、與IKF2019年U19世界合球錦標賽，鄭文燦說，在國際少年運動會中，大會吉祥物還舉桃園市旗進場，讓世界看見桃園。

(中時 )