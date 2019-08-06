￼深圳公安周一（5日）在微博發布消息稱，為全力維護國家政治安全和社會平安穩定，將於周二（6日）上午10時30分在寶安區海濱廣場舉行「廣東公安夏季大練兵『深圳亮劍』行動」，屆時約有1.2萬名公安參與。

深圳公安的帖文指出，「為堅決打好打贏新中國成立70周年安保攻堅仗，進一步凝聚警心、鼓舞士氣、練兵備戰，全力維護國家政治安全和社會平安穩定，將根據廣東省公安廳統一部署進行演練，過程將透過多個網媒、中國警察網及深圳公安局官方微博直播。」

香港01報導，與此同時，網上曝光有關演練的片段，當中「示威者」頭戴紅或黃色的安全帽，戴著口罩，穿上一身黑色衣服，不斷向持盾牌的公安投擲雜物，甚至持木棍衝擊公安防線；公安施放催淚彈，同時出動警犬協助驅散。

畫面還出現示威者把冒火的手推車推向公安，以及疑似是燃燒彈爆炸的場面，一眾公安則處變不驚，馬上用滅火器撲熄。

有網友認為，「深圳亮劍」似是在警告香港，同時為恢復香港秩序作準備；有人對此表示非常期待，留言稱「漂亮！就是要力挺愛國愛港的香港市民」、「隨時出動，支持香港」、「支持！全國公安精英都匯集在深圳」。

(中時 )