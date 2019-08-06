愛情長跑11年的演員情侶檔劉冠廷（30歲）和孫可芳（31歲），這兩年接連鍍金，工作邀約跟著暴增，演員路上各自衝刺，怎知回首時，已在愛情的岔路口走散。本刊接獲爆料，指兩人抵擋不了聚少離多，戀情已於日前默默告吹，孫可芳近期PO文，也藏有情變心碎意味。

劉冠廷和孫可芳從就讀臺灣藝術大學戲劇系時便開始交往，工作幾年後，都進入「Q Place表演教室」訓練，也同在《植劇場》系列作品嶄露頭角。兩人一路互相陪伴，是對低調又討喜的情侶，認愛後也頗受祝福，男方說過之前曾有結婚念頭，但後來已達成「先拚事業」的共識。

不過，本刊記者日前接獲讀者爆料，劉冠廷和孫可芳看似感情穩定，但長期以來各忙各的工作，關係已悄悄出現變化。七月孫可芳出席新戲《靈異街11號》媒體餐敘時，被問及感情現況，她竟數度語塞，接著尷尬笑回：「大家都是好朋友。」至於上次見面時間，她則四兩撥千斤地說：「前幾天有在公司碰到。」

近日孫可芳還詩意大發，在IG上發了兩篇抒情文，其中提到「徒勞的距離」、「一切都是道別」、「淚流滿面」、「如果看見我墜落」、「請不要擁抱我」、「地上碎成一片片的她」，其中一篇還標記「寫詩不流淚」。從她字裡行間流露著哀悼的心情，更令人確信她與劉冠廷已從同居情侶，淡化到只是公司同事的關係。

（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)