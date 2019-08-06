愛情長跑一詞總是讓單身狗羨慕，但分手還是會讓人唏噓不已。演藝圈長跑分手的例子有好有壞，有的讓人大呼可惜，有的分開卻讓彼此都更好，有的卻是讓粉絲叫好，不適合的感情，不如讓它早死早超生吧！

陳綺貞與製作人鍾成虎交往16年期間2度傳出婚訊，但都被否認，陳綺貞今年5月發表單身聲明，兩年前已和鍾成虎分手，退回到朋友與工作夥伴的關係。

謝欣穎與前男友梁士華原訂在2016年聖誕節嫁給交往7年的潮牌設計師梁士華，卻因抓包男方家中有女性內衣，在婚禮舉行前45天決定分手，後來各自有新歡。

許瑋甯和阮經天相戀8年，同居也有5年時間，許瑋甯曾陪伴阮經天挺過各種桃色風暴，一度還傳出求婚成功，但最終還是分手收場，據傳是因為阮經天四度劈腿。許瑋甯如今與攝影師劉又年穩定交往，阮經天感情動向不明。（娛樂組）

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(中時電子報)