PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

2020大選將至，高雄市長韓國瑜與總統蔡英文被外界認為，支持者分居中年經濟選民與年輕、自認偏天然獨的選民。網友提問，似乎20至39歲區間為民進黨票倉？有人回應，這個年齡層生在台灣經濟狀況顛峰後的穩定期，又以小家庭為主父母疼愛，沒經歷過瀕臨開戰的恐懼感，認為民主理所當然；大陸只要再造就一次台海危機，這些人保證一堆哭著認錯。

網友在PTT論壇發文《20-39淺藍已死？》提問：「看到媒體中常常出現有關於20-39區間，似乎很大一部分都是DPP的票倉，更別說我同溫層內有很多覺青朋友。這群覺青朋友除了是英粉外，都超討厭柯文哲，似乎柯的20-29 支持度也在下墜。是否代表著，面對中國表達較為和善態度（所謂表達和善態度並非卑躬屈膝、而是盡可能促進實質交流），以經濟為主要考量的淺藍、經濟藍、知識藍，已經漸漸消失了呢？」

文章一出，有人指出這個年齡層的出生背景：「那時候正是台灣經濟成長達到巔峰後的穩定期，父母有錢又以小家庭為主，所以一輩子沒吃過什麼苦，甚至沒感受到兩岸危機瀕臨開戰的恐懼感（最後一次台海危機現在39歲的還在高中），受到的教育也是李登輝末期到整個陳水扁時代所為的台灣主體化教育，認為民主是理所當然，抗議遊行就能換來民主，當然不懂和平穩定的可貴。」

回文者更直言這群人心態上，覺得兩岸關係好不好「關我屁事」，只關心「一邊一國」，並且「逢中必反，只有美日才是盟友，更不會認真思考台灣未來在國際上的位置，也不會在意是否和平，『反正中國就是只會吠是孬種不敢打』」。回文者認為，其實現在的大陸，只要再造就一次台海危機，讓這批退伍的後備軍人，還有這群「覺青」，感受到恐怕真要上戰場面臨生死離別的氛圍，保證一堆哭著認錯後悔。

(中時電子報)