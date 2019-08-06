一名網友在網路上影射總統府秘書長陳菊與涉走私菸品案的國安局官員在政治上有特殊關係，遭陳菊辦公室提告，網友雖發文道歉，仍被刑事局依社維法函送法辦。國民黨北市議員徐巧芯表示，台北市長柯文哲直接說「蔡英文身邊人都貪污」，陳菊怎沒比照辦理？網友則諷刺表示「民進黨是標準的欺善怕惡」，也有網友直言「不是欺善怕惡，一切都是選票考量」。

台北市長柯文哲昨砲轟蔡英文，他說「2016年1月16號我是支持小英的，可是她把國家搞成這樣」，更直指「小英沒有貪污，可是她旁邊的每一個都貪污」，此言一出，總統府隨即發表聲明嚴正抗議，就連前北市發言人林鶴明也發文要求柯道歉。

對此，徐巧芯在臉書提及，一名年輕網友日前只是在PTT問一張照片裡面的人是不是走私菸品的國安局官員，就被以社維法法辦，道歉也沒用。徐問，台北市長柯文哲直接說「蔡英文身邊人都貪污」，怎麼陳菊秘書長沒有比照辦理？

她諷刺表示，對市長只敢發發新聞稿駁斥，對市井小民卻經常利用司法工具威逼，這個政府到底真的有愛民如子的精神嗎？還是欺小怕大？

對此，有網友認為「民進黨是標準的欺善怕惡」，也有網友直言「不是欺善怕惡，一切都是選票考量」、「一個強調帶給新政治新文化的人，結果走回傳統政客的路線，令人不勝唏噓」、「民進黨爛到有目共睹」。不過也有許多網友持不同意見，並認為「兩者身份一樣嗎？不要那麼見獵心喜」、「巧芯真的不知道沒辦法告嗎？」、「邏輯有點奇怪」、「看來妳跟傳統的政治人物似乎也一樣」。

顧全「大菊」！？ 出事軍人扛 陳菊不用究責？

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)