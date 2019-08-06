連勝文臉書。（圖片翻拍自連勝文臉書）

鴻海前董事長郭台銘在國民黨初選落敗後，動向成謎。是否會與台北市長柯文哲聯手，遭外界關注。對此，國民黨中央委員連勝文表示，老柯組黨，是為了選2024年總統，這麼明顯的「陽謀」如果成功，可能產生兩個下場，他希望郭董不可不慎！

連勝文5日於臉書發文表示，郭董事長是台灣一流的企業家，白手起家、創造每年營收上兆的企業，管理近百萬人，同時周旋於世界各國政要之間，而這一位愛國的企業家，若會輕易陷入柯文哲的陷阱，令人難以置信！

連勝文直言，按照許多媒體的分析，老柯組黨，是為了選2024年總統，所以今年推郭董選，以獲得郭董的金援，來幫助柯黨爭取國會席次；這麼明顯的「陽謀」如果成功，未來可能會產生兩種不同的Scenario：

1.老柯不選但拿到國會席次，郭董也順利當選。那到了2024年，郭董如果要競選連任，老柯怎麼辦？如果郭董做的好，民意支持度高，更沒有理由要讓給老柯選，那老柯就只能當個陽春黨主席，但柯又是極度渴望鎂光燈、夢想當皇帝的人，到時難道要叫郭董出更多錢來「換」柯不選？或是柯直接跟郭董翻臉？如果翻臉，無黨籍的郭董在國會豈不是面臨三黨同時反對的困境？那國家將陷入僵局！

2.老柯不選但拿到國會席次，而郭董落選。當候選人只有郭、韓、蔡三人時，依個人最近接觸許多偏藍選民後的判斷，此時當選的人也不會是韓國瑜，而是蔡英文！面對「蔡英文當選，中華民國完蛋，柯文哲發大財」的結果，郭董可能必須面對相當大的責難，對一位愛國企業家而言，這是最令人痛心的結果！

連勝文指出，他認識的人當中，不管是多年的老朋友，或是過去選市長時結識的許多工商及民間社團領袖，的確很多人是支持郭董，而這些所謂的經濟藍、知識藍選民，也真的有些人，至今仍不願意挺韓市長！而他也尚未看到韓市長或是黨中央針對這些選民，有任何積極的動作，這或許就是老柯想要幫助蔡英文裂解泛藍的一個缺口！

但這些經濟藍及知識藍，據連勝文觀察，在國民黨初選最後一周電話民調時，出國談生意或度假的，照舊出國；而待在台灣的，晚上應酬、周末打球的行程也沒變，遠遠比不上許多鋼鐵韓粉，在家裡老老實實等好幾天電話！所以這些支持者，到了真正大選時的動員力有多大，實在難以預測！

連勝文不諱言，更重要的是，這些朋友們大部分都表示，就算不投韓國瑜，也不會投柯文哲，更不可能投蔡英文！頂多就是出國，或是不出來投票。說到底，這些選民心裡還是很清楚，不論是蔡英文還是柯文哲，以及他們的團隊，都無法擔負起推動中華民國未來發展的重責大任！老柯這個人永遠覺得自己最聰明，把旁人都當傻子，但真正有智慧的人，不但不會被他玩弄，他相信在關鍵的時刻，絕對會給柯當頭棒喝，敲醒柯的皇帝大夢！

(中時電子報)