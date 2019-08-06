桃園市2020年立委選舉，桃園市第五選區（平鎮、龍潭）由現任藍營立委呂玉玲再度披掛上陣，爭取連任。目前第五選區立委傳出有多人有意願角逐，競爭激烈度遠超其他選區，除了呂玉玲之外，表態參選的有綠黨歐陽霆，其餘黨派只聞樓梯響，計有民進黨不分區立委蔣絜安、國會政黨聯盟的張誠。

呂玉玲在今年4月黨內民調中與黃敬平、舒翠玲競爭，最後以41％大幅領先而出線獲得提名，第三度爭取立委席次。呂玉玲在本屆投票中得到7萬2965票，以近44％得票率當選，緊追在後的則是民進黨籍現任桃園市政府顧問張肇良，得票數為7萬0202票，得票率高達42.2％。但在現任優勢之下，呂玉玲選情相對樂觀。

有別於藍營早已整合成功，其餘政黨卻遲未能確定人選，不過近來蔣絜安動作頻頻，勤跑基層，外界預估民進黨將徵召龍潭媳婦蔣絜安。民進黨預計在7日舉辦第二波徵召，不過外界則認為民進黨在第五選區的人選可能會在8月中旬最後一波才定案。

綠黨歐陽霆則是在7月底時跳出來表明參選。歐陽霆目前為立委王浩宇服務處助理，曾代表綠黨參選平鎮區市議員，惜以8738高票落敗，此次投入選戰，在平鎮、龍潭藍營鐵票倉要勝出恐非易事。此外，曾挑戰本屆立委的張誠，當時獲得1萬7956票，排名第3，此次也被傳出將捲土重來。

(中時 )