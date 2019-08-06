馬林魚近日在2連戰被光芒橫掃，考量到兩隊的實力差距也不意外，賽後兩隊官推互嗆。馬林魚放上外野手B.安德生(Brian Anderson)的雷射肩殺本壘鏡頭，也就是左投陳偉殷之前被救到的那次，殷仔因為這個守備沒有失分，自責分率降到6字頭。馬林魚小編說：「他(安德生)就是你們三壘指導員說過要提防的人。」

光芒官推回嗆：「請你們放上最後一個出局者。」

馬林魚：「聽不見，肯定是楓樹的落葉聲太吵了(嘲笑光芒想搬到加拿大)。」

光芒：「掃把借你們用，這把是剛才拿來掃你們的。」

馬林魚官推怒回(全大寫)：「你們就是殺掉史帝夫厄文的那隻畜生，滾！」

yOU'RE LITERALLY THE ANIMAL THAT KILLED STEVE IRWIN LOG OFF — Miami Marlins (@Marlins) August 4, 2019

史蒂芬厄文(Steve Irwin)是澳洲有名的野生動物節目主持人「鱷魚先生」，2006年他44歲時在水底被一隻魟魚螫死。光芒隊舊名魔鬼魟(Devil Rays)，2007年之後改名光芒(Rays)。

光芒球迷曾經拿「鱷魚先生」史帝夫厄文開玩笑。(摘自推特)

鱷魚先生的事件一直有爭議，光芒球迷曾以史帝夫厄文的魟魚悲劇開玩笑，把厄文和世界大賽冠軍都放到球隊的任務清單，並且厄文是「已完成」狀態。馬林魚的小編這是哪壺不開提哪壺，不過這句話狠狠反擊了光芒，獲得球迷大量按讚、轉推和回應。

馬林魚官推今日回覆：「從小看他的節目，我們跟大家一樣想念史帝夫，非常抱歉拿他的去世來說笑。」球團也另發聲明致歉：「小編們向來想像力豐富，不過這次肯定是揮棒落空了。」

(中時電子報)