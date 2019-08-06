圖為各國颱風路徑。(翻攝自 NCDR 天氣與氣候監測)

據各國最新預測顯示，路徑逐漸趨於一致，利奇馬有機率成為第1個侵台颱風。氣象局表示，周三(7日) 北部、東半部受颱風外圍雲系影響有大雨，周四至周六(8日至10日) 影響最劇，北部、東北部慎防強風豪雨，全台高溫下降，北台灣、宜蘭風雨最強。若颱風路徑往北修沒登陸，不排除變成威脅最大的「西北颱」。

氣象專家吳德榮指出，利奇馬是今年9個颱風中最強的颱風。天氣風險公司總經理彭啟明表示，依照目前路徑趨勢來看，周三可能陸續發布海上或陸上警報。

氣象局「潛勢預測圖」顯示，第九號颱風利奇馬，現在位置於台灣東南東方960公里海面上，以每小時4公里的較慢速度朝西北前進，今至明天內將增強為中度颱風。利奇馬是否成為西北颱？氣象局預報員張承傳表示，因為基隆嶼彭佳嶼之間的海面只有50公里，是有可能命中成為西北颱，但颱風現在離台灣還有960公里，還有變數。

據氣象局定義，「西北颱」指的是颱風中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，臺灣北部及西部多吹西北風，導致北部、中部的雨勢特別大，又因風向幾與海岸線垂直，積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌，故此種路徑的颱風災情最為嚴重。像是民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風、86年的溫妮颱風及93年的艾利颱風。

彭啟明表示，周四下半天，颱風外圍環流將影響台灣北部、東半部，晚上暴風圈有機會碰觸陸地。周五清晨，中心有機會登陸北台灣，要到周五下半天或晚上才會脫離暴風圈。中南部也要留意帶來的西南環流，也會有顯著雨勢。

吳德榮說，「利奇馬」今晚將增強至「中度」(33米/秒)，明晚更將增強至43米/秒，直逼「強烈」(51米/秒)，「利奇馬」有機率成為第1個侵台颱風，且是進入颱風季以來最強的颱風，絕不可小覷。

氣象局指出，今天天氣為台灣西半部晴朗悶熱午後雷陣雨，東半部短暫陣雨。

「利奇馬」不排除直撲台 強度恐增為中颱

(中時電子報)