言承旭與「宅男女神」安心亞，在友人婚禮親暱互動、互聞髮香，因此兩人傳出緋聞，也讓外界好奇兩人未來有發展可能，對此「神明代言人」沈嶸老師表示安心亞不是言承旭的菜，更驚爆言承旭有「心儀對象」。

言承旭出席金曲獎頒獎典禮，因蓄鬍造型及雙眼無神，被指對於林志玲結婚一事耿耿於懷，因此一直難接受新戀情，根據《鏡週刊》報導，林志玲閃婚AKIRA自然對言承旭有突然「被打臉」的感覺，加上林志玲閃婚消息也是透過新聞才得知，內心情緒自然是五味雜陳，雖然言承旭知道是自己「不娶」林志玲，但對林志玲閃婚卻也無法做到「真心祝福」，不過根據沈嶸老師通靈得知，其實言承旭早有心儀的對象，只是不能承認也無法公開。

至於對象是否為爆出緋聞的安心亞和沈月? 沈嶸老師表示言承旭不會想追求安心亞，但安心亞卻對言承旭「有好感」，內心也希望言承旭能主動追求，至於新戲女主角沈月，礙於沈月年紀太輕，不太可能譜出戀曲。

(中時電子報)