永豐棧酒店「豐豫棧月」經典月餅禮盒，為您獻上精巧酥香的廣式月餅和清爽的日系桃山月餅，八種膾炙人口的美妙滋味。（馮惠宜翻攝）

永豐棧酒店「蛋黃酥禮盒」每盒混搭典烏豆沙、肉鬆蛋黃酥兩種口味。（馮惠宜翻攝）

蝦毀，蛋黃酥加肉鬆？！台中永豐棧酒店研發的肉鬆口味蛋黃酥，以中式綠豆凸為概念製作而成，職人級手感鮮炒豬肉鬆與綠豆沙的黃金比例，皮酥餡厚，甜中帶鹹的滋味，多年來已成為許多饕客中秋不能缺的味道。

永豐棧酒店「豐豫棧月」蛋黃酥禮盒，收錄兩款台式好味，除肉鬆口味外，還有經典烏豆沙口味，嚴選屏東萬丹特級紅豆製成，口感綿密豆香醇厚，搭配嚴選車城鴨蛋黃的鹹甜香氣，一口咬下，驚喜感瞬間流洩。

「豐豫棧月」蛋黃酥禮盒混搭兩種口味，8入售價788元，8月31日前預訂並付款者可享9折早鳥優惠，揪團訂購再享超值折扣最低85折起。

此外，永豐棧酒店另有「豐豫棧月」經典月餅禮盒，以廣式月餅搭配清爽的日系桃山月餅，包括：以渾厚濃郁的三星香蔥伴隨鮮味十足的干貝扁魚XO醬的「翠玉XO」，以及不可缺少的懷舊風味「棗泥核桃」、「古早味蓮蓉」和「肉鬆豆沙」、「五穀臻品」，還有孩子們最愛的「紅豆牛奶」等。

(中時 )