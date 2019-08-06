日本廣島遭美國投下原子彈至8月6日止已過了74年。日本廣島市6日上午8點起在廣島和平紀念公園舉行和平紀念儀式，向海內外傳遞應推動廢核，朝無核武世界邁進。

廣島市6日舉行的和平紀念儀式除了日本首相安倍晉三、被爆者遺族等出席外，還有92國代表列席。儀式在原子彈投下的上午8點15分時全體默哀。

家人在原爆中犧牲的88歲被爆者向日媒表示，「現在腦中仍清楚地記著當時廣島的慘狀，希望子子孫孫不用再經歷所有被爆者經歷過的痛苦」。

全球擁核和無核國之間持續對立，美俄在冷戰期間簽署了逾30年的促進縮減核武的《中程飛彈條約》本月2日已失效，廢核的國際局勢越來越嚴苛。

廣島市長松井一實呼籲日本政府，應好好想想被爆者的心情，簽署、批准前年聯合國通過的禁止核武條約，發揮領導力更進一步實現無核世界。

和平紀念儀式上將這1年死亡的被爆者5068人的名單供奉到慰靈碑，使在此安眠的犧牲者達31萬9186人。

(中時 )