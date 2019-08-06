陸兩部門：陸相關企業暫停美農產品採購 08:452019/08/06 工商 數位編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華社北京8月5日電，線上記者從國家發展改革委、商務部相關方面獲悉，由於日前美方宣稱擬對3000億美元大陸輸美商品加征10%關稅，嚴重違背陸美兩國元首大阪會晤共識。 國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加征關稅，大陸相關企業已暫停採購美國農產品。 陸方有關部門表示，大陸市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。 (工商 ) #中國 #農產品 #採購 #美國 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 關稅人發威 川普宣布9／1起對3000億陸產品課征10％關稅 04:182019/08/02 國際 美對陸加徵關稅 王毅批：非正確作法 11:132019/08/02 兩岸 葉獻文專欄－靜待資金行情 04:102019/08/04 財經要聞 東部好農水岸市集 淡水假日看得到 12:132019/08/05 財經 美記者爆料：陸將投震撼彈 要求國企停買美農產品 14:172019/08/05 國際 美稱中方無採購農產品實際行動 陸發改委：指責不實 18:192019/08/05 兩岸 否認沒買美國農產品 陸：227萬噸大豆已裝船 22:062019/08/05 國際 越演越烈 傳陸暫停從美進口農產品 04:102019/08/06 全球財經 陸將要求國企停買美農產品 01:182019/08/06 兩岸要聞 陸美貿易戰升溫！大陸部分企業暫停採購美國農產品 03:412019/08/06 財經 國際熱門新聞 7無辜公民命喪德州槍擊 這國怒了 - 國際 打紅了眼 川普與陸貿易戰失控 - 時事 報復美增關稅 陸宣布暫停購買美農產品 - 時事 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 為引領自貿 上海自貿區零關稅 影響香港地位 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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