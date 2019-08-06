新華社北京8月5日電，線上記者從國家發展改革委、商務部相關方面獲悉，由於日前美方宣稱擬對3000億美元大陸輸美商品加征10%關稅，嚴重違背陸美兩國元首大阪會晤共識。

國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加征關稅，大陸相關企業已暫停採購美國農產品。

陸方有關部門表示，大陸市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

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