隸屬南部國軍第10軍團的陸軍234旅，本月1日執行訓練時，清點槍彈發現短少20枚5.56公厘步槍彈，軍團得知後，緊急展開追查，經翻遍訓練場與營區，昨（5日）終於在營區兵舍頂樓尋獲。第10軍團表示，未來會加強彈藥清點、領用與繳回管控的動作，以免類似的事件再次發生。

據了解，第10軍團找到的這20枚子彈，屬於5.56公釐步槍彈，通用於美式及我國軍目前使用的國造步槍，威力相當強大，如果流出社會，遭不法份子使用，後果不堪設想，所幸已在營區內找到，虛驚一場。

機步第234旅1日結束3軍聯訓基地結束營實彈測考，卻在辦理空彈殼繳庫時，發現短少20枚步槍彈，軍團隨即編組專案人員會同司令部專案小組，一起針對彈藥提領作業、運送及射擊過程進行調查，甚至一度傳出可能是被有心人士刻意藏匿或竊出。

所幸國防部5日發表聲明，遺失的20枚步槍彈已在昨晚於營區兵舍頂樓間尋獲，後續則交由屏東憲兵隊查扣攜回偵辦。第10軍團強調，未來會加強教育宣導以及強彈藥清點、領用與繳回管控等動作，以免再次發生類似的事件。

(中時電子報)