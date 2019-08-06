新華社6日凌晨報導指出，大陸國家發展改革委、大陸商務部相關方面表示，由於日前美方宣稱擬對3千億美元大陸輸美商品加徵10％關稅，嚴重違背中美兩國領袖大阪會晤共識，大陸國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，大陸相關企業已暫停採購美國農產品。

報導稱，陸方政府有關部門表示，大陸市場規模大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國領袖大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

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