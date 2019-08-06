陸相關企業暫停新美國農產品採購 10:102019/08/06 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華社6日凌晨報導指出，大陸國家發展改革委、大陸商務部相關方面表示，由於日前美方宣稱擬對3千億美元大陸輸美商品加徵10％關稅，嚴重違背中美兩國領袖大阪會晤共識，大陸國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，大陸相關企業已暫停採購美國農產品。 報導稱，陸方政府有關部門表示，大陸市場規模大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國領袖大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。 (工商 ) #中國 #農產品 #美國 #採購 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 關稅人發威 川普宣布9／1起對3000億陸產品課征10％關稅 04:182019/08/02 國際 美對陸加徵關稅 王毅批：非正確作法 11:132019/08/02 兩岸 美記者爆料：陸將投震撼彈 要求國企停買美農產品 14:172019/08/05 國際 美稱中方無採購農產品實際行動 陸發改委：指責不實 18:192019/08/05 兩岸 否認沒買美國農產品 陸：227萬噸大豆已裝船 22:062019/08/05 國際 越演越烈 傳陸暫停從美進口農產品 04:102019/08/06 全球財經 陸將要求國企停買美農產品 01:182019/08/06 兩岸要聞 陸兩部門：陸相關企業暫停美農產品採購 08:452019/08/06 國際 反制美方加關稅 陸暫停採購美農產品 09:192019/08/06 財經 中美貿易戰火升級至匯率戰 台指期開盤大跌 09:142019/08/06 財經 國際熱門新聞 打紅了眼 川普與陸貿易戰失控 - 時事 德州槍擊死者增至22人 警稱兇嫌冷酷無悔意 - 時事 7無辜公民命喪德州槍擊 這國怒了 - 國際 報復美增關稅！陸決定打這張牌 - 國際 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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