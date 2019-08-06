乙武洋匡在個人的Instagram中刊出1張像極雙胞胎兄弟的合照並寫著，「和雙胞胎兄弟重逢了！」，引起網友不小的迴響。

合照中的兩人外表、笑容都極為神似，43歲的乙武說，「和雙胞胎兄弟重逢了！」「其實是開玩笑啦，遇到了連我們自己也認為『難道我們是雙胞胎嗎？』那麼相像的人，是不是超像的！？」。

網友們則回應說，「我以為是兄弟！」「真的是沒有關係的人嗎？真是讓人吃驚的像耶！」「光看臉的話真的不知道不是同一人」「這是靈魂出竅～」「連牙齒的排列都超像」等。

(中時 )