日本名作家乙武洋匡巧遇分身 08:442019/08/06 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本名作家乙武洋匡巧遇分身。(取自乙武洋匡的Instagram) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 乙武洋匡在個人的Instagram中刊出1張像極雙胞胎兄弟的合照並寫著，「和雙胞胎兄弟重逢了！」，引起網友不小的迴響。 合照中的兩人外表、笑容都極為神似，43歲的乙武說，「和雙胞胎兄弟重逢了！」「其實是開玩笑啦，遇到了連我們自己也認為『難道我們是雙胞胎嗎？』那麼相像的人，是不是超像的！？」。 網友們則回應說，「我以為是兄弟！」「真的是沒有關係的人嗎？真是讓人吃驚的像耶！」「光看臉的話真的不知道不是同一人」「這是靈魂出竅～」「連牙齒的排列都超像」等。 (中時 ) #兄弟 #雙胞胎 #我們 #乙武洋匡 #名作家 也許您會感興趣 推薦閱讀 生日趴妹妹不告而別 雙胞胎姊姊見到這幕心碎了 00:022019/08/02 社會 老大公廟開龕門 迎好兄弟放暑假 04:102019/08/02 地方新聞 劉以豪新劇破千萬點擊 金牌製作人揭幕後祕辛 13:222019/08/02 娛樂 日百年品牌「牛乳石鹼」 大玩轉跨界行銷 16:302019/08/02 財經 蔡英文：大陸軍事壓力在台海規模增加 21:042019/08/02 政治 蔡總統接受「日本放送協會」NHK專訪 全文 21:422019/08/02 政治 郭雪芙被逼問：「什麼時候要睡劉以豪？」 21:242019/08/03 娛樂 帶全家暑假旅遊 浩子感性提問 17:232019/08/04 娛樂 美防長訪澳 指責大陸破壞印太地區穩定 21:272019/08/04 國際 NBA》科爾有意浪花兄弟與羅素三後衛先發 12:112019/08/05 體育 國際熱門新聞 7無辜公民命喪德州槍擊 這國怒了 - 國際 打紅了眼 川普與陸貿易戰失控 - 時事 報復美增關稅 陸宣布暫停購買美農產品 - 時事 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 為引領自貿 上海自貿區零關稅 影響香港地位 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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