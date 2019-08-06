美中貿易戰延燒 人民幣兌美元貶破7字大關

美中貿易戰向來令人憂心，不過現在卻變得令人膽戰心驚。北京周一讓人民幣兌美元匯率走弱，貶到十幾年來的最低點，據路透說，上次人民幣破7，是在2008年全球金融海嘯時。此外，北京宣佈，陸企已停止向美國採購農產品。

CNN新聞網5日指出，川普政府周一晚採取歷史性的一步，將中國大陸列為貨幣操縱國，進一步升高美中緊張。而川普上周才誓言，將首度把關稅大刀砍向進口陸製消費品，從9月1日起，將對包括鞋類、服飾、電子產品，還有其他消費品在內的剩餘3,000億美元（近9.4兆台幣）進口陸製品加徵10%關稅。

而這貿易衝突已達另一個嚴重的新層次，並難以逆轉。分析指出，風險在於這場貿易戰步步進逼，走向會引發嚴重經濟趨緩，甚至衰退的爆點。

美中因堅持自身立場，為已開始出現裂痕的經濟增加了崩壞的風險。隨著每一輪貿易戰升級，也進一步邁向衰退，直到無法回頭。

(中時電子報)