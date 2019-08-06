即使7月底止已有227萬噸大豆裝船啟運，為了報復美方宣稱對3000億美元大陸商品加徵10%關稅，陸商務部表示，大陸相關企業暫停新購美國農產品。

據路透社6日報導，除了相關企業暫停新購美農產品外，陸商務部表示，由於美方宣稱將對3000億美元大陸商品加徵10%關稅，嚴重違背美陸G20大阪高峰會共識，國務院關稅稅則委員會對3日後新成交的美國農產品，不排除加徵關稅。

而據新華社5日報導，對於美方稱大陸無遵守採購美農產品的諾言，大陸國家發展委員會表示，G20峰會後至7月底已有227萬噸美國大豆新裝船運往大陸，預計8月還會有200萬噸大豆裝船，雙方企業已簽協議的1400萬噸大豆中僅剩30萬噸9月份待裝船。

此外，針對大陸放任人民幣貶破7元大關後，美國財政部正式宣佈將大陸列為貨幣操縱國，美國在1994年後首度將大陸列入貨幣操縱國。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，大陸藉由操縱人民幣兌美元匯率以獲得「不公平競爭優勢」，並在做出這項決定後，美國將與國際貨幣基金協商，消弭大陸最新行動帶來的不公平競爭優勢。

不過，據美國之音報導，華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾（Garry Hufbauer）認為，「這不是操縱的問題，這是市場力量。隨著美中貿易衝突惡化，中國對美出口的前景明顯在下降」，「防止匯率下跌的唯一方式是中國央行干預，支援匯價」。

事實上，早在2016年競選期間，川普就不斷表示要將大陸列為貨幣操縱國。只是川普上任一年多來，美國財政部多次提出匯率報告都僅將大陸列入「觀察名單」，並未正式指控其操縱貨幣。

(中時電子報)