PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

香港5日發起「三罷」示威，一芳水果茶在微博上表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工！」一芳台灣部份加盟店則在臉書表示不認同，此事引爆各界論戰。網友直言，民進黨政府國安局人員走私菸案，這群「英粉」連個屁都不敢放，如今一芳事件整個都醒過來了！兩事件嚴重性不成比例，這群人對時事根本「選擇性關注」。

一芳水果茶在微博聲明指出，堅決反對任何形式對香港長治久安危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門市約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。隨後，一芳水果茶微博又發文表示，有關違約門市已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。一芳更針對20加香港門店強硬表態：「堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！」

網友在PTT論壇發文《私菸案跟一芳事件哪個嚴重？》直言：「剛剛打開臉書、IG，發現私菸事件時一個屁都沒放的英粉朋友們，今天整個都醒過來了！到底私菸事件跟一芳事件哪個比較嚴重啊？為什麼總覺得這些人，都選擇性關注時事議題呢？」

文章一出，其他網友紛紛回應：「原來覺青鬥自己人最會了，可憐台灣加盟店」、「這是一種儀式，圈粉啊」、「還有人開始把關係企業拉出來叫大家一起公審一起鬥……之前旺旺都沒那麼兇」、「當然是私菸還要問？」「當然是私菸啊重要啊，芒果（意指有心人士所形塑的「亡國」感）吃太多不好啊」。

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(中時電子報)