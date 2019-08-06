利奇馬颱風來勢洶洶，影響台灣前，北部依舊高溫悶熱，氣象局今（6）日對苗栗（含）以北6縣市發布高溫資訊；台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，新竹市、新竹縣為黃色燈號，民眾要注意防曬並補充水分。

氣象局表示，台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有連續3天出現攝氏36度以上高溫的機率；新竹市、新竹縣、苗栗縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

不過今天東半部、大台北地區、基隆北海岸及恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，午後雷雨有時會伴隨短時強降雨、強陣風等現象。

而第9號颱風利奇馬位於鵝鑾鼻東南東方海面上，未來對台灣將構成威脅，周四至周六將是最接近台灣的時間，須預先做好防颱準備。

受颱風影響，南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動請多留意；另外中部以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區易有8至9級強陣風。

(中時 )