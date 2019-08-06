台北市長柯文哲昨轟總統蔡英文「妳說沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊」，這番話引發諸多爭議，蔡昨晚透過臉書回應，抹黑別人不會讓自己變乾淨。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，這句話必然成為今年最佳蔡氏金句，流傳千古。

柯文哲昨提及，2016年他是支持蔡英文的，但是怎麼把國家搞成這樣子，「妳沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊！」對此，蔡英文回應，柯只要提出證據，不管是誰，她就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，不應被任意抹煞，柯應向他們致歉。蔡強調，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊也不會讓選舉往正面提升。

洛杉基在臉書指出，蔡英文怎麼不把「抹黑別人不會讓自己變乾淨」這句話，說給以蘇院長為首的黑韓大軍聽呢？他說這句話必然成為今年最佳蔡氏金句，流傳千古！

除了「抹黑別人不會讓自己變乾淨」這句話，洛杉基諷刺表示，應該還能繼續引申為「抹黃別人不會讓自己變貞節」、「抹紅別人不會讓自己變愛台」、「抹糞別人不會讓自己變清白」。

(中時電子報)