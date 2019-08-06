食藥暑曾公布一項指南，當中提到旗魚、鮪魚等大型魚類含有重金屬，這讓不少民眾都擔心食用鮪魚罐頭是否也會吃到重金屬，對此，專家表示，製作鮪魚罐頭的「長鰭鮪」是屬於體型較小的鮪魚，並無重金屬疑慮。

根據《元氣網》報導，旗魚、劍魚、鯊魚、馬頭魚、大目鮪這五種魚不建議攝取，海洋大學食品科學系副教授張正明就表示，通常大於50公斤以上的魚類，會有重金屬累積風險，而小型魚類風險較低，是很好的選擇；而製作鮪魚罐頭的「長鰭鮪」也屬於小型魚。

根據2017年食藥暑公布最攝食指南指出，旗魚、鮪魚等大型魚類含有重金屬「甲基汞」，會影響孕婦以及小孩的神經發育，因此醫生建議孕婦、六歲以下孩童吃小魚。

美國食品藥物管理局依據各種魚類體內的汞含量，整理出一份懷孕婦女與孩童的海鮮飲食建議，其中鯷魚、石斑魚、鱸魚、比目魚、鮭魚、鱒魚、鱈魚、沙丁魚與吳郭魚都是可以一周吃2~3份的最佳選擇。

(中時電子報)