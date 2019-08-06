憂心美中貿易戰加劇，美股出現今年來最大單日跌幅後，亞洲股市今天開盤也呈現重挫，東京股市跌幅將近3%。

日經225指數早盤下滑2.50%或518.92點，來到20201.37點；東證一部指數下跌2.45%或37.71點，來到1468.71點。

南韓股市KOSPI指數下挫1.53%或29.75點，來到1917.23點。

澳洲股市S&P200指數下跌2.56%或170.199點，來到6470.102點。

(中央社)