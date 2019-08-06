貿易戰升溫引發賣壓 亞股開盤重挫 09:512019/08/06 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 憂心美中貿易戰加劇，美股出現今年來最大單日跌幅後，亞洲股市今天開盤也呈現重挫，東京股市跌幅將近3%。 日經225指數早盤下滑2.50%或518.92點，來到20201.37點；東證一部指數下跌2.45%或37.71點，來到1468.71點。 南韓股市KOSPI指數下挫1.53%或29.75點，來到1917.23點。 澳洲股市S&P200指數下跌2.56%或170.199點，來到6470.102點。 (中央社) #股市 #指數 #跌幅 #貿易戰 #重挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 打紅了眼 川普與陸貿易戰失控 - 時事 德州槍擊死者增至22人 警稱兇嫌冷酷無悔意 - 時事 7無辜公民命喪德州槍擊 這國怒了 - 國際 報復美增關稅！陸決定打這張牌 - 國際 人民幣貶破7 專家說陸放手報復 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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