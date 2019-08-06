前立委林國慶昨也在臉書表示願意分擔，他決定於星期四8月8日晚上九點直播公益拍賣，全部金額全數捐出做為裁判費用。(林國慶FB)

八八風災導致高雄市甲仙區小林村滅村，雖然高巿府放棄對小林村國賠案上訴，但法院追討裁判費，讓外界十分不捨。雖然高雄市長韓國瑜說身為巿長他個人會全部來負責。前立委林國慶昨也在臉書表示願意分擔，他決定於星期四8月8日晚上九點直播公益拍賣，全部金額全數捐出做為裁判費用。

據《維基百科》，八八風災，又稱莫拉克風災、八八水災，是2009年8月6日至8月10日發生於台灣中南部及東南部的一起嚴重水災，肇事主因是由颱風莫拉克襲台所挾帶破紀錄的降雨量（許多地方2日的降雨量，相當於1整年份的量）。是台灣自1959年八七水災以來最嚴重的水患，期間台灣多處淹水、山崩與土石流。其中以位於高雄縣甲仙鄉小林村小林部落滅村事件最為嚴重，造成474人活埋。

高巿府日前放棄對小林村國賠案上訴，但法院向村民追討裁判費，高雄巿長韓國瑜5日聯訪表示，小林村訟訴費對村民來說，是沉重的經濟壓力，身為巿長他個人會全部來負責，小林村居民已經遭受到這麼大的家破人亡的自然災害傷害，如果為了經濟問題，再讓小林村民愁雲慘霧，對小林村民真的是太殘酷了，所以他這邊會全部來負責，希望小林村民可以放心，巿長會來負責全部的訴訟費用。

前立委林國慶昨也在臉書響應，他表示「小林村慘遭滅村十週年了，真的令人不捨難過，如今法院要求小林村133人訴訟裁判費200多萬，受災戶雪上加霜二次傷害，而高雄市政府無法編列預算支付，韓市長苦民所苦表示他要負責，深為感動，我盡己之力支持響應，所以我決定於星期四8月8日晚上九點直播公益拍賣全部金額全數捐出做為裁判費用。」

林國慶並重申「我林國慶做公益這幾年來從未對外公開募款，如果有人用我名義，麻煩先報警再通知我，謝謝!星期四晚上九點，到時拜託大家幫忙分享出去喔！」

小林村民遭討200萬裁判費 韓國瑜霸氣：市長來負責

(中時電子報)